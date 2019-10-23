Логіка Зеленського вдосконалюється. але в ній досі багато провалів: Безсмертний

Експредставник представник України у тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний у прямому етері на ObozTV прокоментував позицію Банкової стосовно Донбасу.

"Молода команда проходить обкатку. Якщо простежити логіку дій та висловлювань президента Зеленського, то вона вдосконалюється. Але в ній є ще чимало провалів. Ну наприклад, в Латвії на питання, чи буде розведення сил, відповідь: ну якщо буде виконана вимога семиденного режиму тиші. Але це не тільки семиденний режим тиші. А де виконання протоколу про відведення важких озброєнь, середніх озброєнь, танків та мінометів, а де верифікація заскладованої техніки ОБСЄ, а де допуск ОБСЄ до об'єктів? А його немає", - заявив Безсмертний

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