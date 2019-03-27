Логіка абсурду, або гроші на … !?! | Альо, гараж! REBOOT #230 84

За проміжними даними Комітету Виборців України, кандидати у керманичі, та їхні штаби станом на 26 березня, офіційно витратили на телерекламу, на білборди, на календарики, на газети, на оренду приміщень для зустрічей з виборцями - понад мільярд двісті мільйонів гривень. На загальному фоні, у порівнянні з іншими країнами, “наші хлопці” виглядають не те що круто, а принаймні на достойному рівні....

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