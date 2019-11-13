Литва запропонувала прискорити вступ України до ЄС: коментарі експертки

Голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе у прямому етері ObozTV прокоментувала заяви щодо підримки євроінтеграції України з боку Литви.

"Я дуже вдячна нашим колегам з Литви за те, що вони ініціювали обговорення цього питання на рівні Європарламенту. Вже досить давно вже кілька років після того, як почали працювати угоди про асоціацію, мова йде про те, що потрібна диверсифікація між підходами ЄС до тих країн, які мають угоди про асоціацію і тими, які їх не мають. Ще минулого скликання Європарламент ухвалював рішення щодо підходу "Східне партнерство+", яке було би спрямоване на розвиток відносин з Україною, Грузією та Молдовою. І зараз мова йде про розвиток концепції "Східне партнерство+", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що у травні буде відбуватися черговий саміт, і до того часу буде ухвалене рішення щодо подальших дій.

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