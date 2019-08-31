Літо, прощавай: прогноз погоди на 1 вересня від ObozTV

Погода в Україні в перший день осені обіцяє бути сонячною, а місцями навіть спекотною.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 1 вересня.

На заході ясно та сухо. Температура повітря: вдень +31 градус, вночі +13.

На півночі також безхмарне чисте небо та відсутність опадів. Денний максимум +28, нічний мінімум +14.

На сході переважатиме сонячна суха погода. Повітря прогріється до +29, вночі стовпчик термометра опуститься до +14.

На південні регіони та Крим очікує гарний погожий день. Температура повітря протягом дня +30, вночі на термометрах +16.

У центральних областях, за прогнозом, сонячна суха погода. Температура вдень +28, вночі термометри покажуть +14.

У Києві аналогічна ситуація – ясно та сухо. Денний максимум +29 градусів, нічний мінімум +18.

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами Укргідрометцентру початок вересня порадує теплою і сонячною погодою. Але вже з середини місяця слід чекати на похолодання.

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