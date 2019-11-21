Проект Morpheus – проект NASA, який був запущений в 2010 році з розробки випробувального апарату з вертикальним зльотом і посадкою.

літаючий транспорт скріншот з відео

літаючий транспорт скріншот з відео

Апарат використовує нетоксичний пальне, володіє засобами автоматичної посадки і виявлення небезпеки. Проект націлений на багаторазове використання космонавтами, що істотно знизить вартість польотів.

літаючий транспорт скріншот з відео

літаючий транспорт скріншот з відео

Двигун прототипу використовує ракетне паливо, яке не тільки безпечніше і дешевше звичайного сировини, але також може бути виготовлено на поверхні Місяця.

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