Літаючий транспорт
Проект Morpheus – проект NASA, який був запущений в 2010 році з розробки випробувального апарату з вертикальним зльотом і посадкою.
літаючий транспорт
скріншот з відео
літаючий транспорт
скріншот з відео
Апарат використовує нетоксичний пальне, володіє засобами автоматичної посадки і виявлення небезпеки. Проект націлений на багаторазове використання космонавтами, що істотно знизить вартість польотів.
літаючий транспорт
скріншот з відео
літаючий транспорт
скріншот з відео
Двигун прототипу використовує ракетне паливо, яке не тільки безпечніше і дешевше звичайного сировини, але також може бути виготовлено на поверхні Місяця.
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