Skyrunner – це нове покоління універсальних спортивно-екстремальних машин для справжніх авантюристів. Це радикальне, агресивне транспортний засіб, який можна назвати мото-парапланом з аеродинамічним крилом.

Літаючі легкі автомобілі (баггі) від американської компанії SkyRunner володіють запасом ходу 220 км в повітрі і 386 км на пересіченій місцевості. Для управління новим транспортним засобом знадобиться ліцензія пілота-спортсмена.

літаючий автомобіль скріншот з відео

літаючий автомобіль скріншот з відео

Всюдихідний баггі оснащується бензиновим двигуном об'ємом 1 л. Двигун має 4 клапана, реалізована система прямого впорскування. Також цей монстр оснащений чотириступінчастою кпп.

У рух цей транспортний засіб призводить аеродинамічний трехлопостной пропелер із вуглецевого волокна. Маса транспортного засобу 420кг, а максимальна швидкість 180 км / ч. Для того, щоб злетіти, автомобіль потрібно розігнати до 60 км / ч.

літаючий автомобіль скріншот з відео

літаючий автомобіль скріншот з відео

У компанії відзначають, що літаючий автомобіль призначений для фермерів, поліцейських, прикордонників і військових. Одна година експлуатації транспортного засобу в SkyRunner оцінюють в $ 50, а вартість апарату становить $ 139 000.

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