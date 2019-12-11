Головна Новини
11 грудня • оновлено в 07:50
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Літальний апарат

112
Читати матеріал російською

Співзасновник Google Ларрі Пейдж інвестував кошти в розробку нової версії "літаючого автомобіля", для управління яким не потрібно ліцензії пілота.

Презентація робочої версії літального апарату BlackFly відбулася в Каліфорнії в липні місяці. Тепер же стали відомі додаткові подробиці про проект. Так, його розрахункова дальність польоту складе близько 40 км, а максимальної швидкість – 100 км / ч. В описі говориться, що це одномісний апарат з восьмівінтовой руховою установкою, розподіленої на два крила.

літальний апарат

літальний апарат

Скріншот з відео

літальний апарат

літальний апарат

Скріншот з відео

За рахунок здатності вертикально злітати і сідати мультикоптер BlackFly зможе піднятися в повітря і приземлитися в будь-якій точці – будь то населений пункт або пересічена місцевість, причому сідати він зможе як на грунт, так і на водну поверхню. Варто відзначити, що поки регулятори дозволили використання апарату тільки за межею міста.

літальний апарат

літальний апарат

Скріншот з відео

літальний апарат

літальний апарат

Скріншот з відео

Але найцікавіше те, що стартап обіцяє випустити свій одномісний електросамолет за ціною, яка не перевищить вартість звичайного кросовера. Перші моделі, за словами компанії, повинні будуть надійти в продаж вже в наступному році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини