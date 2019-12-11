Співзасновник Google Ларрі Пейдж інвестував кошти в розробку нової версії "літаючого автомобіля", для управління яким не потрібно ліцензії пілота.

Презентація робочої версії літального апарату BlackFly відбулася в Каліфорнії в липні місяці. Тепер же стали відомі додаткові подробиці про проект. Так, його розрахункова дальність польоту складе близько 40 км, а максимальної швидкість – 100 км / ч. В описі говориться, що це одномісний апарат з восьмівінтовой руховою установкою, розподіленої на два крила.

літальний апарат Скріншот з відео

літальний апарат Скріншот з відео

За рахунок здатності вертикально злітати і сідати мультикоптер BlackFly зможе піднятися в повітря і приземлитися в будь-якій точці – будь то населений пункт або пересічена місцевість, причому сідати він зможе як на грунт, так і на водну поверхню. Варто відзначити, що поки регулятори дозволили використання апарату тільки за межею міста.

літальний апарат Скріншот з відео

літальний апарат Скріншот з відео

Але найцікавіше те, що стартап обіцяє випустити свій одномісний електросамолет за ціною, яка не перевищить вартість звичайного кросовера. Перші моделі, за словами компанії, повинні будуть надійти в продаж вже в наступному році.

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