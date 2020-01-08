Літак МАУ пролітав над військовими базами Ірану: військовий експерт

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував катастрофу українського літака в Ірані та розслідування причин аварії.

"Жахлива безпрецедентна трагедія... Щодо версії, то я би не називав версію про влучання ракети чи теракту "фантастичними". Відбувалися стрільби, Іран це не приховує, вони оголошували це, потім офіційно повідомили, що вони ці стрільби здійснили, потім США заборонили перельоти над перською затокою... Очевидно, що американці мали якусь інформацію і таким чином попіклувалися про своїх громадян. Інший момент: зараз багато говорять про те, що зовсім не далеко від цього місця знаходиться одна з баз протиповітряної оборони Ірану та Корпусу Вартових Ісламської революції. Все це говорить про те, що залишається дуже багато запитань", - зазначив Мусієнко.

Окрім того, експерт наголосив на тому, що майже одразу іранцями була поширена інформація про те, що літак впав через проблеми з двигуном, при цьому вони не надали ані записи перемовин пілотів, нічого, навіть оприлюднене відео не говорить ні про що, адже, по-перше, це може бути інший літак, а, по-друге, саме це відео не може свідчити про проблеми з двигуном.

"Підозрілим також є і те, що іранська влада відмовляється надати чорні скриньки українцям", - заявив Мусієнко.

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