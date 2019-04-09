Листки непрацездатності у електронній формі: нардеп пояснила, хто залишиться без хабарів

Народний депутат України Ірина Сисоєнко наголосила, що за рахунок електронної форми лікарняних листів, коли можна буде перевірити, де саме знаходиться пацієнт, хто виписав цей лист, пересвідчитись, що людина знаходиться у тому або іншому медичному закладі на стаціонарному лікуванні, дасть можливість контролю та унеможливлення корупції з "листами непрацездатності" та заощадити державних коштів приблизно 2 млрд гривень на рік.

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