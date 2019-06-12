''Листи щастя'' водіїв не налякають: автоюрист розповів, що не врахували законодавці

Автоюрист Денис Конюшко зазначив, що система фото-відеофіксації та листи щастя, які мають надходити водіям-порушникам, не запрацює. Він наголосив, що до того, як вводити ці зміни, потрібно підтягнути законодавство, чого абсолютно не зроблено.

На його думку, виникає багато питань до тієї апаратури, яка має використовуватися для цих цілей. Адже, за його словами, адміністративні правопорушення мають фіксуватися на ті технічні засоби, які сертифіковані в Україні і спеціально призначені для такої фіксації.

Другим спірним або до кінця неузгодженим питанням, за словами автоюриста, є відправка листів-повідомлень на електронну поштову адресу. Ці листи щастя, за його словами, будуть направлятися за адресою власника зазначеного транспортного засобу, а не користувача.

Третім неузгодженим питанням він вважає введення в дію реєстру користувачів транспортних засобів, в якому б фіксувалась передача транспортних засобів третім особам без зміни права власності.

Тому, за словами юриста, систему можна буде вважати мертвонародженою в разі того, як такі питання не будуть враховані і зміни до законодавства не будуть впроваджені.

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