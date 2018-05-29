Лісова пожежа на Херсонщині, зустріч Порошенко і Штайнмаера- новини на Oboz TV

Порошенко проведе зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. У Києві людина зірвалась із тролея на трасі від арки Дружби Народів до Труханового острова. На Херсонщині триває лісова пожежа, яка спалахнула 28 травня. Через підтоплення баз відпочинку в Кирилівці рятувальники евакуювали 200 осіб. Засновник Amazon Джефф Безос збирається відправити людей на Місяць.

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