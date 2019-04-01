Лінія України не зміниться: Пономарьов дав прогноз щодо можливих переговорів Зеленського і Путіна

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов зазначив, що в Кремлі немає спільної позиції щодо того, кого б вони б хотіли бачити на чолі української держави. Одна з "башт Кремля" вважає, що нинішній президент України це "звичне зло" і хотіли б, аби він залишився. Інше крило говорить про те, що "хто завгодно, тільки не Порошенко". Тому він не вважає, що з боку Росії найближчим часом можливі якісь провокаційні дії щодо України.

Підтримку Сходу і Півдня України у другому турі виборці Бойка-Вілкула нададуть Зеленському, на думку Пономарьова, не через його уявну "проросійську" позицію, а за мовним і земляцьким принципом.

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