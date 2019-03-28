МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Лімузин Путіна можуть заборонити в Європі

77Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін проїхався у Бішкеку (Киргизія) на створеному особисто для нього лімузині Aurus Senat. Така помпезність викликала сміх і обурення в мережі.

Зокрема, відповідне фото виклав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Аурус" доїхав до Бішкека: вперше новий лімузин Путіна в пострадянській республіці", – прокоментував він. Користувачі не були настільки добродушними, як Смирнов. "Я би остерігався їздити на несертифікованій дослідній гаражній поробці, в якій після кожної поїздки замінюють всю ходову і двигун", "Сам доїхав чи що, своїм ходом і без поломок?", "Доїхав вантажем всередині транспортного літака?" – іронізують вони.

Крім того, до російського виробника цих автомобілів виникли претензії через назву Aurus, яке вважають співзвучним з назвами торгових маркок, вже давно присутніми в Європі.

Мова йде про хетчбек Toyota Auris, кросовер Lamborghini Urus і виробника шин Taurus. Всі три компанії звернулися в Бюро з інтелектуальної власності Євросоюзу (EUIPO) з проханням заборонити реєстрацію бренду Aurus. Основна причина - співзвуччя до ступеня змішування.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TV

Новини

Всі новини