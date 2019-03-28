Лімузин Путіна можуть заборонити в Європі

Президент Росії Володимир Путін проїхався у Бішкеку (Киргизія) на створеному особисто для нього лімузині Aurus Senat. Така помпезність викликала сміх і обурення в мережі.

Зокрема, відповідне фото виклав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Аурус" доїхав до Бішкека: вперше новий лімузин Путіна в пострадянській республіці", – прокоментував він. Користувачі не були настільки добродушними, як Смирнов. "Я би остерігався їздити на несертифікованій дослідній гаражній поробці, в якій після кожної поїздки замінюють всю ходову і двигун", "Сам доїхав чи що, своїм ходом і без поломок?", "Доїхав вантажем всередині транспортного літака?" – іронізують вони.

Крім того, до російського виробника цих автомобілів виникли претензії через назву Aurus, яке вважають співзвучним з назвами торгових маркок, вже давно присутніми в Європі.

Мова йде про хетчбек Toyota Auris, кросовер Lamborghini Urus і виробника шин Taurus. Всі три компанії звернулися в Бюро з інтелектуальної власності Євросоюзу (EUIPO) з проханням заборонити реєстрацію бренду Aurus. Основна причина - співзвуччя до ступеня змішування.

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