Лілія Багірова | Гостре питання

Відео 20:00, 23.07.2020

На гострі питання відповіла продюсер, блогерка та волонтерка, Лілія Багірова

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі Obozrevatel TV і читачі OBOZREVATEL.

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