Lilium Aviation запропонувала світу альтернативу сучасному таксі. У відеоролику ви побачите випробування нового повітряного таксі Lilium Jet з вертикальним зльотом.

Lilium Aviation – молодий німецький стартап, який ставить за мету розвиток альтернативного виду транспорту.

Lilium Aviation - таксі майбутнього Скріншот з відео

Lilium Aviation - таксі майбутнього Скріншот з відео

Розробники проекту стверджують, що літальний апарат має дальність польоту понад 300 км і максимальну швидкість 300 км / ч.

Під час випробувань апарат розвинув швидкість 100 км / год, що не так вже й погано для першого запуску.

Також розробники заявили, що перша фаза випробувань включила в себе тест на безпеку.

Lilium Aviation - таксі майбутнього Скріншот з відео

Lilium Aviation - таксі майбутнього Скріншот з відео

До 2025 року компанія Litium намір запустити у виробництво стільки літальних засобів, скільки необхідно для реалізації повноцінного сервісу перевезення пасажирів.

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