Lilium Aviation - таксі майбутнього
Lilium Aviation запропонувала світу альтернативу сучасному таксі. У відеоролику ви побачите випробування нового повітряного таксі Lilium Jet з вертикальним зльотом.
Lilium Aviation – молодий німецький стартап, який ставить за мету розвиток альтернативного виду транспорту.
Lilium Aviation - таксі майбутнього
Скріншот з відео
Lilium Aviation - таксі майбутнього
Скріншот з відео
Розробники проекту стверджують, що літальний апарат має дальність польоту понад 300 км і максимальну швидкість 300 км / ч.
Під час випробувань апарат розвинув швидкість 100 км / год, що не так вже й погано для першого запуску.
Також розробники заявили, що перша фаза випробувань включила в себе тест на безпеку.
Lilium Aviation - таксі майбутнього
Скріншот з відео
Lilium Aviation - таксі майбутнього
Скріншот з відео
До 2025 року компанія Litium намір запустити у виробництво стільки літальних засобів, скільки необхідно для реалізації повноцінного сервісу перевезення пасажирів.
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