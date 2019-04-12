Лікуються в інтернеті: дерматолог розповіла, чим небезпечне самолікування шкірних захворювань

Доктор медичних наук, професор, дерматовенеролог вищої категорії Тетяна Святенко розповіла про найпошириніші захворювання шкіри у українців та про найсучасніші методи лікування. За її словами, у українців поширення дерматологічних захворювань такі самі, як і у решти європейських країн, серед яких 5% населення страждає на псоріаз, 20% дітей та 10% дорослих - атопічним дерматитом, а 8% на розацеа. Серед "лідерів" шкірних захворювань також знаходяться є вульгарні вугри (акне).

Вона зазначила, що українці почали більше звертати увагу на здоров'я шкіри.

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