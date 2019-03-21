Лікування в лікарнях після 1 квітня: експерт пояснила, що чекає на українців

Менеджер Реанімаційного Пакету Реформ Світлана Бубенчікова зазначила, що з 1 квітня для лікарень припиняється фінансування стандартної субвенції за "червоними списками" пацієнтів, тих, хто не вибрав собі сімейного лікаря. Однак, за її словами, пацієнтам не варто лякатися; людина з "червоного списку", не втрачає таку можливість і може підписати декларацію з терапевтом і після 1 квітня.

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