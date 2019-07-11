Ліки від стресу: як правильно виправляти поганий настрій шоколадом

Дієтолог Оксана Скіталінська у Всесвітній день шоколаду, розповіла, як поправити свій настрій або навіть вийти зі стресу, коштуючи гіркі, але солодкі цукерки.

В ранковій Студії Обозреватель говоримо про те, чи може бути шоколад корисним, для кого і які навколо нього існують міфи і забобони. Профілактикою або ж навіть лікування яких хвороб він може стати. Які він має приховані властивості і вади.

Крім того, вчимося правильно обирати шоколад, дізнаємося, чи складно його зробити у домашніх умовах і який сигнал посилає людині організм, якщо раптом "захотілось солоденького"?

Та намагалися дізнатись відповідь нанайважливіше питання: скільки можна з'їсти шоколаду в день, аби не зашкодити здоров'ю?

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