Лікарка Гук: чекаємо на новий сплеск COVID-19

Тетяна Гайжевська Відео 10:19, 26.01.2021 Оновлено: 10:40, 26.01.2021

Лікарка-пульмонолог Світлана Гук розповіла, що, незважаючи на завершення локдауну в Україні, про завершення пандемії говорити зарано. Небезпека мине лише тоді, коли утвориться колективний імунітет – природнім чи штучним шляхом, завдяки вакцинуванню. Медикиня спрогнозувала ріст захворюваності на коронавірус в Україні протягом 2 тижнів.

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