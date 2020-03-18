Лікарка дала інструкцію українцям з підозрою на коронавірус

Сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі ObozTV розповіла, що повинні робити люди, які відчули нездужання, схоже з симптомами коронавірусу.

За словами лікаря, якщо ви відчули такі симптоми, як висока температура до 38 градусів, яка дуже погано збивається такими засобами як ібупрофен і парацетамол, високу слабкість, коли ви не можете встати з ліжка, сухий кашель без вологого компонента, ви телефонуєте своєму сімейному лікареві і повідомляєте про ці симптоми.

"Якщо сімейний лікар є, ви з ним зв'язуєтеся, оформляєте спеціальний опитувальник, куди будуть внесені всі дані про вас - все симптоми, чи контактували ви з людиною, потенційно хворим на коронавірус, чи були за кордоном", - розповіла вона.

"Викликається карета швидкої допомоги. Ви будете транспортовані в інфекційне відділення лікарні, де перебувають тести на коронавірус. Але протестують вас не тільки на нього, а й на грип... Якщо вам буде діагностована коронавірусна інфекція, вас госпіталізують", - зазначила Олещенко.

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