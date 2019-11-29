Лікарі в Україні бояться ВІЛ-інфікованих пацієнтів: експерт з прав людини

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Олександр Павличенко в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він розповів про проблеми ВІЛ-інфікованих в Україні.

"Що стосується правових обмежень, то на сьогоднішній день існують обмеження, зокрема, в усиновленні. Ми якраз працюємо над тим, щоб змінити цю правову норму. Існує заборона щодо усиновлення дітей в звичайному порядку людьми, у яких ВІЛ-інфікований статус. Тут можна говорити про те, що особи з ВІЛ-статусом, які отримують належну програмну підтримку – наприклад, є антиретровірусна терапія, яка забезпечує практично повноцінне життя особам з ВІЛ-захворюванням, і вони навіть не являють ризику для оточуючих, в плані того, що вони можуть передати навіть при фізичному контакті, навіть якщо мова йде про загрозливу ситуацію через кров, – то цей ризик зведений до мінімуму, він практично відсутній. Це один компонент. Другий – існує певна стигматизація, коли жінки з ВІЛ-статусом народжують дитину, то є певна "геттізація" – не в кожному пологовому будинку і при певних умовах вони народжують дитину, і ми знаємо, що навіть в Києві є пологовий будинок, куди направляють для пологів саме жінок з таким статусом. Це проблеми. Це питання, які викликають побоювання і страхи у медичних працівників, які дуже бояться ВІЛ-інфікованих людей і завжди перестраховуються в спілкуванні з ними", - заявив Павличенко

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