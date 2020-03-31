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31 березня • оновлено в 22:46
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Лікарі не мають нічого - волонтери знову на передовій. Тепер в боротьбі з коронавірусом

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"Під час виборів волонтерів сварили, що ми ніби то наживаємся та хочуть війни.

А коли країна потрапила в чергову біду, волонтери знову почали допомагати. І нам всеодно за кого ви голосували, за Зеленського чи за Порошенка, тому що допомога потрібна всім."

"Ми допоможемо медикам, а вони всі нам". Так діє відома волонтерка Наталія Юсупова і вона сьогодні з нами на скайп-зв’язку.

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Підсумки
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