Лікарі можуть не встигнути: лікар попередив про поширення смертельної хвороби

Лікар, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко застережив, що захворювання ботулізмом, яке все частіше атакує українців через неякісні харчові продукти, виникає від ботуліміческого токсину, який впливає на передачу нервових імпульсів людини, в результаті чого може наступити смерть.

Як зазначив лікар, найчастіше на ботулізм можна захворіти через вживання консервованих продуктів, які були неналежним чином оброблені, таких як м'ясні та рибні консерви. Особливу увагу він порадив звертати на в'ялену або копчену рибу, особливо на ту, яка приготовлена не в промислових умовах та продається на ринках, при дорозі.

За його словами, кількість летальних випадків без належного лікування, яке, до слова, є досить специфічним, становить понад 50%. Він наголосив, що при виявлені перших ознак потрібно забути геть про все і негайно викликати швидку допомогу, тому що часу обмаль і лікарі можуть просто не встигнути випередити наслідки перебігу смертельної хвороби.

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