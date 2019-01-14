Лікарі б'ються за життя мера Гданська – На Донбасі поранили військових – США нагадали Німеччині про санкції – новини на ObozTV

У Польщі лікарям вдалося відновити роботу серця мера Гданська – Павла Адамовича. Його напередодні увечері намагалися вбити під час благодійного концерту. Невідомий підбіг до чиновника прямо на сцені та кілька разів вдарив ножем у груди.

На фронті поранили двох українських військових. Одного напередодні, ще одного вже цієї доби. Терористи били з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів у районі Красногорівки та Авдіївки.

Посол США у Німеччині Річард Гренелл розіслав німецьким фірмам листи з погрозами. Повідомлення отримали компанії, що беруть участь в будівництві газогону "Північний потік - 2".

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