Лікар з Ізраїлю Бриль: мутації COVID-19 небезпечні для дітей

Тетяна Гайжевська Відео 14:04, 8.02.2021 Оновлено: 15:04, 8.02.2021

Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів, що в цій країні вакцинація від коронавірусу організована таким чином, щоб уникнути великого скупчення людей. Щеплення роблять у спортзалах і в синагогах.

Лікар підкреслив, що немає ніякого ризику в вакцинації для людей, що перенесли COVID-19. Водночас він повідомив, що нові штами коронавірусу становлять велику небезпеку для дітей і молоді.

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