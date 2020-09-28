Лікар в Україні має заробляти $5 тисяч, - глава спілки парамедиків

Тетяна Гайжевська Відео 06:30, 28.09.2020 Оновлено: 10:05, 28.09.2020
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