Лікар пояснив причини похмілля та дав поради по детоксикації

Лікар-нарколог Юрій Пакін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він розповів, які алкогольні напої є найбільш небезпечними для людського організму.

"Заради справедливості варто зазначити, що будь-який алкогольний напій є шкідливим для людини. Коли алкоголь потрапляє до нашого організму, він починає розщеплюватись за допомогою ферментів на деякі складові частини, які, насправді, є більш токсичними за сам алкоголь. Спирт розкладається на ацетальдегід, який є в десять разів більш токсичним за алкоголь. А ацетальдегід в свою чергу розкладається за допомогою ферменту, якого у деяких людей може бути мало. Так відбувається, тому що люди відрізняюься не лише за кольором волосся та очей, ми відрізняємось також за кількістю тих чи інших ферментів в нашому організмі", - заявив доктор.

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