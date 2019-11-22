Українська група з унікальним неоновим шоу Light Balance потрапила у фінал американського шоу талантів America's Got Talent. Вона отримала схвальні відгуки від суддів.

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти" Скріншот з відео

Колектив з Дніпра завоював прихильність аудиторії унікальною комбінацією танцю і технологій: складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, які світилися в темряві.

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти" Скріншот з відео

Художній номер колективу на шоу кілька місяців тому був названий "одним з найбільш фантастичних виступів в історії" Америка має талант "на офіційних каналах конкурсу, а відеозапис танцювального номера лише в Фейсбуці набрала 79 мільйонів переглядів.

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти" Скріншот з відео

Журі відзначили Light Balance гучними оплесками стоячи і спільно з голосуванням глядачів їм вдалося дійти майже до кінця шоу.

І завдяки однократному праву ведучої шоу Тайри Бенкс, яка може натиснути "чарівну кнопку", вона відправила українців відразу в наступний тур – на живі виступи. А вже завдяки своєму наполегливій праці вони змогли впоратися з усіма ефірами і потрапити в фінал популярного конкурсу.

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти" Скріншот з відео

Колектив з Дніпра завоював прихильність аудиторії унікальною комбінацією танцю і технологій: складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, які світилися в темряві.

Ще під час кастингів шоу в червні 2017 року учасники програми групи просто вразили суддів своїм танцювальним номером в неонових костюмах.

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