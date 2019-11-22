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22 листопада • оновлено в 12:28
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Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

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Українська група з унікальним неоновим шоу Light Balance потрапила у фінал американського шоу талантів America's Got Talent. Вона отримала схвальні відгуки від суддів.

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

Скріншот з відео

Колектив з Дніпра завоював прихильність аудиторії унікальною комбінацією танцю і технологій: складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, які світилися в темряві.

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

Скріншот з відео

Художній номер колективу на шоу кілька місяців тому був названий "одним з найбільш фантастичних виступів в історії" Америка має талант "на офіційних каналах конкурсу, а відеозапис танцювального номера лише в Фейсбуці набрала 79 мільйонів переглядів.

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

Скріншот з відео

Журі відзначили Light Balance гучними оплесками стоячи і спільно з голосуванням глядачів їм вдалося дійти майже до кінця шоу.

І завдяки однократному праву ведучої шоу Тайри Бенкс, яка може натиснути "чарівну кнопку", вона відправила українців відразу в наступний тур – на живі виступи. А вже завдяки своєму наполегливій праці вони змогли впоратися з усіма ефірами і потрапити в фінал популярного конкурсу.

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

Light Balance увійшов до трійки кращих на "Америка має таланти"

Скріншот з відео

Колектив з Дніпра завоював прихильність аудиторії унікальною комбінацією танцю і технологій: складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, які світилися в темряві.

Ще під час кастингів шоу в червні 2017 року учасники програми групи просто вразили суддів своїм танцювальним номером в неонових костюмах.

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