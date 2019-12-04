ЛГБТ це не тільки ''про секс'': активіст вважає, що Україна випереджає США в питанні визнання секс-меншин

ЛГБТ-активіст Богдан Глоба (США) вважає, що Україні знадобилось набагато меньше часу у процесі сприйняття спільноти секс-меншин, ніж це знадобилось американському суспільству. Разом із тим, на його думку, цей процес є найбільш активним у пост-радянському просторі.

За його словами, сьогодні американське ЛГБТ-спільнота є однією із найвпливовіших політичних сил, яке виступає не тільки за своє право на існування, але й за права інших соціальних та етнічних груп. Ще одним стереотипом, вважає Глоба, є те, що ЛГБТ-спільнота підтримує політиків зі своїх лав. Так, зокрема він наголосив, що більшість спільноти не підтримує Піта Бутиджиджа, який є відкритим геєм та займає наразі четверту сходинку у рейтингу кандидатів на президентських виборах від Демократичної партії, через те, що висловлює праві позиції. Натомість, за його словами, підтримку від ЛГБТ отримує більш ліві претенденти - Елізабет Уоррен и Берні Сандерс.

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