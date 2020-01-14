Левова частка тих, хто працює в Україні, можуть залишитись без пенсії

В Україні левова частка тих, хто працює, залишиться без пенсій.

Щороку середній стаж 60-річних скорочується, а вимоги до нього зростають. В результаті далеко не всі українці зможуть отримати виплату вчасно – їм доведеться працювати до 63 і 65 років.

Детальніше про те, чому люди, що мають роботу, ризикують залишитися без виплат і які вимоги треба виконати для того, щоб вийти на пенсію – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Рухаємося у прірву: українці ризикують залишитися без пенсій

Через вісім років в Україні лише половина 60-річних зможе вийти на пенсію. Решті, підрахували у Мінсоці, доведеться працювати до 63 і 65 років. Такі прогнози найперше стосуються тих, кому зараз близько 30-40 років і хто все ще не поспішає заробляти стаж. Якщо після 50 виправити ситуацію вже не вийде, то в 30 ще є шанси подбати про майбутнє.

Головні цифри:

45% українців, які досягли 60-річчя, через вісім років будуть змушені працювати до 63 і 65 років;

Україна входить у топ-15 країн із найгіршою демографічною ситуацією;

без реформ в охороні здоров'я, створення високооплачуваних легальних робочих місць і скорочення смертності, вже у 2050-му населення скоротиться на 28%;

Кілька років роботи без оформлення можуть позбавити права на пенсію.

Головна проблема – українці працюють неофіційно, трудяться "фрілансерами", їздять на сезонні заробітки і мало турбуються про своє майбутнє. Вже зараз така ситуація призвела до величезного дефіциту у Пенсійному фонді. Зібраних внесків із тих, хто працює, недостатньо.

Ситуація зі стажем в Україні погіршується щороку, констатує вчена, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко. Перекіс відбувся ще у 80-х, з того часу стаж 60-річних українців поступово скорочується.

А з 2004-го, коли ввели нові правила (зокрема перестали зараховувати до стажу навчання після школи), ситуація загострилася ще більше. "Змінилася структура зайнятості. Можна стверджувати, що стаж тих, хто виходить на пенсію, скорочуватиметься щороку. Тут ціла сукупність факторів – з 2004-го почали враховувати тільки той стаж, за який роботодавці платили внески. Також держава вирішила не платити за студентів. А якщо з магістратурою навчання у вищому навчальному закладі може займати 5-6 років, заробити на пенсію стає ще складніше", – розповідає вчений.

Погіршується і загальна демографічна ситуація. Україна входить у топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, йдеться в даних ООН. Такими темпами вже у 2050-му населення скоротиться на 28%, при цьому кожен третій буде старший за 60 років. Жодна пенсійна система такий розклад не витримає – ті, хто працює, просто не зможуть утримувати таку армію пенсіонерів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!