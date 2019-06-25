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Лев Парцхаладзе: Україна готується до масової появи електромобілів

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Вже з 1 липня на всіх нових парковках, які будуються в Україні, стануть обов'язковими зарядки для електромобілів.

Про нововведення розповідає заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

"Наша мета – зробити так, щоб хоча би до 2030 року всі паркомісця були обладнані (електрозарядками. – Ред.)", – наголошує чиновник.

"Раніше в літаках і ресторанах курили – а потім заборонили. Думаю, так у нас в найближчому майбутньому фактично зникнуть автомобілі на бензині і дизелі. Тому нам треба бути готовими і забезпечити потрібну інфраструктуру", – впевнений Парцхаладзе.

Про які саме парковки йдеться? Хто володітиме цими зарядними пристроями? Детальніше про нові державні будівельні норми дивіться в цьому випуску Підсумків на ObozTV.

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