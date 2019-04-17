Легітимного підґрунтя до розпуску Ради немає – народний депутат

Народний депутат України Олена Сотник зазначила, що хто б не переміг на президентських виборах, президент України не буде мати законних підстав для розпуску парламенту. Вона зазначила, що згідно закону Верховна рада, навіть після встановлення факту, що коаліція більшості в парламенті відсутня, має місяць на її створення. Але, згідно закону, за шість місяців до призначеної дати виборів, розпуск Ради неможливий.

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