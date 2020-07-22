Легалізація зброї в Україні: що планують в Раді

Відео 10:40, 22.07.2020 Оновлено: 10:58, 22.07.2020

У вересні Верховна Рада може розглянути в першому читанні законопроєкт "Про обіг зброї". Робоча група працює близько півроку.

Наразі в Україні 760 тисяч осіб є офіційними власниками зброї, кількість зареєстрованої зброї – близько мільйона. Чи розширить законодавець коло осіб, що матимуть право на володіння зброєю?

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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