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22 липня • оновлено в 11:48
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Легалізація зброї в Україні: що планують в Раді

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У вересні Верховна Рада може розглянути в першому читанні законопроєкт "Про обіг зброї". Робоча група працює близько півроку.

Наразі в Україні 760 тисяч осіб є офіційними власниками зброї, кількість зареєстрованої зброї – близько мільйона. Чи розширить законодавець коло осіб, що матимуть право на володіння зброєю?

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Легалізація зброї в Україні
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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