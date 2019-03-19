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Легалізація зброї в Україні: експерт назвав альтернативні способи як можна захиститися

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Заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко пояснив, що на відміну від легалізації зброї є альтернативні методи захисти себе та своє майно від зловмисників. За його словами, цю проблему можна вирішити, наприклад, поставивши додатковий замок на двері, сигналізацію, біля квартири облаштувати відеоспостереження, домовитися із під`їздом, щоб поставити камери.

Як пояснює експерт, українці ще не готові до легалізації зброї. Він переконаний, що тут проблема не лише в застосуванні зброї, а в довірі до інших людей, які її мають.

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