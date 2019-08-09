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Легалізація того, що зараз є на вулицях, неприпустима: фінансист про гральний бізнес

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Президент України на бізнес-форумі у Туреччині оголосив, що гральний бізнес в Україні відтепер буде легалізований.

Він зазначив, що легалізація казино у п'ятизіркових готелях стимулюватиме розвиток туристичного кластеру. Зеленський наголосив, що хоче бачити у Туреччині не конкурентів, а туристичних партнерів, разом із якими Україна розвиватиме бренд Чорного моря у світі.

Разом із тим, українці зареєстрували петицію, де просять покласти край нелегальному гральному бізнесу в Україні. Громадяни вважають, що розвиток грального бізнесу прямо впливає на психологічне здоров'я та фінансове благополуччя гравців, а також веде до збільшення злочинності.

Фінансист Василь Горбаль зазначив, що це питання відсутності казино не є основною проблемою у розвитку туристичного кластеру. Українці їдуть відпочивати в ту саму Туреччину, за словами експерта, не через наявність чи відсутність казино. Вони часто обирають Туреччину через інші якості. Горбаль додав, що в Києві та у інших великих містах біля кожної станції метро можна побачити по декілька закладів під вивісками "лото" чи "лотарея", які, за його словами, є нічим іншим як закладами з ігровими автоматами. Він також додав, що існують і цілі мережі казино, які працюють повністю нелегально. Поруч із подібними закладами завжди зручно розташовані ломбарди, наголосив експерт.

За словами Горбаля, все це створює негативний соціальний ефект, і він вважає неприпустимим, говорячи про легалізацію грального бізнесу, говорити про легалізацію того, що зараз є на вулицях.

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