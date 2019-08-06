Легалізація ринку оренди житла: прогнози експерта з нерухомості

Експерт з питань нерухомості Володимир Романов прокоментував новини про легалізацію ринку оренди житла.

Урядом розглядається можливість введення наступних напрямків оренди житла в Україні:

муніципальне житло, замовниками якого є місцева влада, і яке може надаватись в оренду молодим сім'ям працівникам соціальної та бюджетної сфери та іншим молодим фахівцям;

орендне житло, яке буде перебувати на балансі центральних органів державної влади і буде надаватися їх співробітникам на час їх роботи або служби;

комерційне орендне житло, яке будуватимуть приватні компанії і здаватимуть його в оренду.

На даний момент в Україні розвинена лише третя категорія - комерційна нерухомість. Експерт зазначив, що оренда в Україні сьогодні недооцінена, тобто в перспективі оренда буде дорожчати. Для Романова залишається питанням, за рахунок чого оренда може здешевшати за умови її легалізації, оскільки, після легалізації, за словами експерта, фізичні особи, які займатимуться орендним бізнесом легально, сплачуватимуть 20% податків. Він сумніваєтся, що підприємці платитимуть ці податки за власний рахунок, тобто, скоріше за все, ці 20% будуть закладені в ціну для орендаря.

Що стосується оренди для молодих родин, то, на думку Романова, для них більш ефективним було би введення кредиту на купівлю житла під 2-3%, як це практикується в європейських країнах.

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