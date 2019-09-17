Легалізація доходів громадян важлива для цивілізованої України: Роман Насіров

Народний депутат VIII скликання, голова ДФС (2015-2019 рр.) Роман Насіров прокоментував новини про планову легалізацію доходів для українців.

Він зазначив, що намагання зробити це були і раніше, але ці "потуги" були не системними і люди вирішили жити. як раніше, так їм, за словами Насірова, простіше. Він наголосив, що зараз важливо провести роботу із людьми, пояснити це їм, розповісти, для чого їм легалізувати доходи за попередні періоди.

Він заявив, що підтримує подібні ініціативи. адже це є дуже важливим, для розвитку України як цивілізованої країни. Чим скоріше це відбудеться, тим швидше розвинеться Україна.

Насіров наполягає на тому, що це питання є складним, але ЗМІ та уряд мають пояснити людям, для чого їм це і що це їм дає. Найважливіше - це можливість легалізувати доходи і користуватися ними легально для старту нового бізнесу чи для інших питань.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!