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3 жовтня • оновлено в 14:03
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Легалайз каннабісу в Україні: прогнози експерта

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Координатор з комунікації ГО "Життя" Дмитро Купира прокоментував заборону тютюну та легалізацію каннабісу в Україні.

По-перше, будь-яке куріння є шкідливим, зазначив він. Якщо ми говоримо про те, чи було би добре, щоб в Україні легалізували канабіс, то на думку експерта, ні - не було б добре.

"Якби тютюн з'явився у світі сьогодні, то ніхто би, жодна країна би його не легалізувала, тому що він вбиває 85 тисяч українців щороку. Те саме із каннабісом. Він теж буде шкодити своїм користувачам. Але доведено, що, наприклад, при знеболенні деяких хвороб, шкода від каннабісу є меншою ніж від інших знеболювальних. Такий медичний каннабіс можна легалізувати", - заявив Купира.

Інша сфера використання каннабісу - це вироби тканин із конопель, що також є дуже ефективним використанням цієї рослини. Дмитро Купира також виступає за легалізацію такої промисловості, якщо вона не буде пов'язана з курінням. Проте у швидку легалізацію каннабісу в Україні експерт не вірить.

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