"Лебедине озеро" на воді: новаторська вистава харківської опери

Перший заступник генерального директора Харківського академічного нацтеатру опери і балету імені Миколи Лисенка Ігор Тулузов відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE".

Він прокоментував новаторську прем'єру балету "Лебедине озеро" на воді.

"Наш театр офіційно заснований 1931 року, але зараз ми будемо святкувати 150-річчя з Дня першої стаціонарної театральної вистави в Україні. Ми перший український стаціонарний оперний театр", - заявив Тулузов.

Він зазначив, що аналогічні вистави були у світі, але ця постановка є першою для України вона є і авторською, тобто не повторює інші подібні вистави.

"Це непростий проект в технічному плані. У нас два "сухих" акти, тобто вони проходять на традиційному лінолеумі, і два "мокрих" акти. Ми вже провели сім вистав, і завжди були аншлаги. Ми показували виставу не лише у Харкові, а також і у Брюсселі", - додав Тулузов.

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