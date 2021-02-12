Лавров заявив, Росія готова розірвати відносини з Євросоюзом через нові санкції

Олексій Тітофф Відео 10:57, 12.02.2021 Оновлено: 10:58, 12.02.2021

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова розірвати відносини з Європейським Союзом у разі накладання нових санкцій.

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