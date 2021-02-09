"Ласкаво просимо до капкану" - британський неонуарний кримінальний бойовик в ефірі телеканалу Obozrevatel

Obozrevatel Відео 07:00, 9.02.2021 Оновлено: 10:55, 9.02.2021

Колишній злочинець Джейкоб Стернвуд змушений вилізти зі своєї схованки і повернутися в Лондон, до сина який втягнутий у пограбування яке пішло не за планом.

У детектива Макса Левінські з'являється шанс спіймати людину, якій завжди вдавалося втекти. Суперники знову міряються силами, але вони стикаються з ще більшою злочинною змовою, з якою змушені боротися об’єднавшись, щоб вижити.

Режисер та сценарист Еран Кріві. У головних ролях Джеймс МакЕвой та Марк Стронг.

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