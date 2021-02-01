Лабцентр Львівщини: хантавірус в Україні, будьте уважні

Тетяна Гайжевська Відео 09:57, 1.02.2021

Епідеміолог, очільниця лабораторного центру Львівської області Наталія Тімко-Іванченко в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла про випадки хантавірусу, що були виявлені в регіоні. За її словами, якщо люди будуть нехтувати елементарними правилами гігієни, дератизацією, знищенням щурів і мишей, особливо де є виробництва чи зберігання продуктів, це збільшуватиме ризик розповсюдження вірусу.

У хворого, що захворів наприкінці 2020 року, був контакт з зараженими гризунами. Симптоми були такі: підвищена температура, точкові крововиливи, зменшення сечі. Наразі він виписаний з стаціонару в задовільному стані.

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