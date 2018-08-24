Кворум | 24-08-2018 | “Незалежність українців” ч. 1: Головні цінності

Незалежність, свобода віросповідання, толерантність, євроінтеграція, рівність перед законом. Які цінності постали для українців на першій план?

Гості: історик та блогер Юрій Гудименко, директор інституту психології імені Г. С. Костюка Сергій Максименко, керуючий партнер UNIT.CITY Максим Бахматов, народний депутат України Олексій Мушак, авторка та співзасновниця агенції Green Penguin Ірина Тараненко, голова Держкіно Пилип Іллєнко, співзасновник та керівник стартапів Gutenbergz i Kwambio Володимир Усов.