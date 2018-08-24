Кворум | 24-08-2018 | “Незалежність українців” ч. 5: Війна за нашу свободу

Що дала нам війна? Розуміння, що Україна є, втрату територій, сильну армію, свою роль у світових процесах, точку для розвитку.

Гості: історик та блогер Юрій Гудименко, директор інституту психології імені Г. С. Костюка Сергій Максименко, народний депутат України Олексій Мушак, авторка та співзасновниця агенції Green Penguin Ірина Тараненко, голова Держкіно Пилип Іллєнко.