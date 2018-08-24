Кворум | 24-08-2018 | “Незалежність українців” ч. 4: Україна - це Європа

Кворум | 24-08-2018 | “Незалежність українців” ч. 4: Україна - це Європа48Читати новину російською
Подолання корупції, використання правила Rule of Law, перемога у війні, виховання соціальної відповідальності, дотримання прав і свобод. Що треба зробити, аби стати частиною Європи?
Гості: історик та блогер Юрій Гудименко, директор інституту психології імені Г. С. Костюка Сергій Максименко, народний депутат України Олексій Мушак, авторка та співзасновниця агенції Green Penguin Ірина Тараненко, голова Держкіно Пилип Іллєнко.
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