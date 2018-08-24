МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Кворум | 24-08-2018 | “Незалежність українців” ч. 4: Україна - це Європа

48Читати новину російською

Подолання корупції, використання правила Rule of Law, перемога у війні, виховання соціальної відповідальності, дотримання прав і свобод. Що треба зробити, аби стати частиною Європи?

Гості: історик та блогер Юрій Гудименко, директор інституту психології імені Г. С. Костюка Сергій Максименко, народний депутат України Олексій Мушак, авторка та співзасновниця агенції Green Penguin Ірина Тараненко, голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVКворум
Особи
Юрій ГудименкоПилип ІллєнкоІрина ТараненкоОлексій Мушак
Місце
Україна

Новини ObozTV

Всі новини
Загрузка...