Кворум | 24-08-2018 | “Незалежність українців” ч. 3: Соціальна політика

Яка з реформ найцінніша з точки зору змін? Судова, децентралізація влади та місцеве самоврядування, пенсійна, медична реформа.

Гості: історик та блогер Юрій Гудименко, директор інституту психології імені Г. С. Костюка Сергій Максименко, керуючий партнер UNIT.CITY Максим Бахматов, народний депутат України Олексій Мушак, авторка та співзасновниця агенції Green Penguin Ірина Тараненко, голова Держкіно Пилип Іллєнко.