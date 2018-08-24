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Кворум | 24-08-2018 | “Незалежність українців” ч. 2: Відповідальні економіка та бізнес

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Зміни в податковій системі, залучення іноземного капіталу, економічне диво, відмова від усього російського, зупинка еміграції. Що може сформувати українську економічну незалежність?

Гості: історик та блогер Юрій Гудименко, директор інституту психології імені Г. С. Костюка Сергій Максименко, керуючий партнер UNIT.CITY Максим Бахматов, народний депутат України Олексій Мушак, авторка та співзасновниця агенції Green Penguin Ірина Тараненко, голова Держкіно Пилип Іллєнко, співзасновник та керівник стартапів Gutenbergz i Kwambio Володимир Усов.

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Особи
Володимир УсовФілліп ІллєнкоЮрій ГудименкоМаксим БахматовОлексій Мушак
Місце
Україна

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