Кожна четверта українка хоче отримати квіти на восьме березня. За даними міжнародного інституту соціології в 25% жінок хотіли б отримати квіти, 32% чоловіків планують їх дарувати. Фахівці кажуть, вартість квітів до свята зросла на 30-35%%. Ми з'ясували, що купують українські чоловіки і скільки готові викласти за букет.

8 березня чи не єдиний день на рік, коли чоловіків можна побачити з найбільшою кількістю квітів. Березневі жнива флористів у розпалі. Це не ажіотаж, а справжній квітковий психоз. За пару днів продають квітів більше ніж за рік.

Українки перебірливі. Традиційні квіти їм вже не до вподоби. Червоні троянди і гвоздики продаються найгірше. Дизайнери намагаються задовольнити будь-які примхи. Останній тренд квіткової моди - жовті троянди, та квіти ніжних, пастельних відтінків. Утім флористи переконують чим різнобарвніше, то краще.

За статистикою 80% чоловіків купуватимуть тюльпани. Нині одна квітка коштує від 30 гривень. Другі за популярністю троянди. Утім у зрізаних букетів є конкуренти - живі квіти у горщиках чи навіть ікебани.

Практично всі квіти везуть з-за кордону — тюльпани з Нідерландів, троянди з Іспанії. Тому й ціна відповідна.

Більшість чоловіків беруть для подарунку одну, три чи п'ять квіток. Рідше купують бюджетні моно букети з троянд чи тюльпанів. Щоправда перед головним жіночим святом розмели і дорогі вишукані композиції від тисячі гривень. До слова, середній чек на букет в цьому році склав приблизно 700–1000 грн., це букет, на 11–13 квіточок.

Хоча фінанси "співають романси", чоловіки на 8 березня для коханих не скупляться. Як відомо, найважливіше, це не сума, яку ви витратите на подарунок, а увага. Вона безцінна.

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