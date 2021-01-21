Квіткова розповіла, як їй вдавалося приховувати вагітність і показала знімок УЗД

Юля Ухіна Відео 11:06, 21.01.2021

Дружина героя реаліті-шоу "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова зізналася, що приховувати свою вагітність від публіки їй було дуже складно. Зокрема через те, що в якийсь момент вона перестала влазити в усі свої речі.

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